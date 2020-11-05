В Южной Осетии две пациентки с COVID-19 погибли из-за нехватки кислорода

В больнице в Цхинвале две пациентки с коронавирусом умерли из-за дефицита медицинского кислорода. Об этом «Кавказ.Реалии» рассказал председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, врач-анестезиолог и реаниматолог Александр Плиев.

«Вынуждены констатировать, что наши очередные потери произошли из-за того, что закончился кислород. Я сам был в этот момент в "красной зоне", и когда давление в централизованной системе подачи кислорода упало, две тяжело больные женщины скончались. Самочувствие еще около 70 пациентов ухудшилось», — сообщил Плиев.

Он добавил, что кислорода не было в больнице примерно 40 минут до тех пор, пока не привезли новые баллоны.

Медицинский кислород доставляют в Цхинвал из Владикавказа. Ранее оттуда привозили примерно 200 баллонов раз в три дня, но сейчас потребность возросла до 90 баллонов в день. По словам Плиева, проблему можно решить только при помощи запуска производства собственного кислорода.

Чиновник добавил, что в Южной Осетии клиники, принимающие пациентов с COVID-19, переполнены и вынуждены размещать больных в коридорах. Также он рассказал о дефиците гормональных препаратов и антикоагулянтов.

Ранее министр здравоохранения Георгий Тотчиев сообщил, что в «красной зоне» по коронавирусу находятся 206 больных и большинство из них нуждается в длительной оксигенотерапии.

Кроме того, стало известно, что в Южной Осетии есть проблема с поставкой кислорода из Владикавказа, которая возникает при пересечении таможенного пункта пропуска.

Медицинский кислород применяется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во время пандемии коронавируса.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону из-за одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам.

Помимо этого, дефицит кислорода наблюдается еще в 20 регионах России.