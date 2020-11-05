В офис ФБК в Москве пришли с обыском. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов. Любовь Соболь заявила и об обысках в студии Навальный LIVE. По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, причины пока неизвестны.

По словам Соболь, сотрудникам ФБК заблокировали вход в офис, силовики не называют причину обыска и его основания. Как сообщают на странице ФБК в твиттере, им заклеили камеры наблюдения.

Фото: ФБК

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В офис ФБК регулярно приходят с обысками, последний раз это было в июле 2020 года. Тогда сотрудники ФБК связали обыски с делом Алексея Навального о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК): новое дело против него возбудили в середине июня после того, как он назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции.

Следственный комитет нашел в словах политика «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» героя ролика – 93-летнего ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после твита оппозиционера диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве».