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№ 121 от 2 ноября 2020

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Глава Косово подал в отставку после утверждения обвинений за преступления против человечности

Политика28

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Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в фейсбуке. Тачи объявил об отставке после того, как суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998–1999 годов.

«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», — заявил он.

 

Ранее Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово продлил секретность обвинительного акта против Тачи, а также против экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК). 

Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях, включая «почти сто» убийств, похищения и пытки людей. Жертвами этих действий во время косовской войны 1998–1999 годов были косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других этнических групп, а также политические оппоненты ОАК.

В июле прошлого года Специальный суд в Гааге предъявил аналогичные обвинения премьер-министру Косово Рамушу Харадинаю, в результате чего тот подал в отставку. Харадиная неоднократно обвиняли в военных преступлениях, но каждый раз оправдывали. Последнее обвинение также не имело последствий.

Теги:
ng, гаагский суд, косово
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