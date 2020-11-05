Мосгорсуд в третий раз не смог отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Мосгорсуд в третий раз отложил отбор присяжных для рассмотрения уголовного дела старших сестер Хачатурян Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца Михаила. Об этом сообщил ТАСС адвокат одной из девушек Андрей Липцер.

По его словам, отбор присяжных отложили до 2 декабря. Защитник рассказал, что представители потерпевшей стороны попросили перенести отбор присяжных из-за болезни сестер убитого Марины и Наиры Хачатурян. Адвокаты сестер попросили суд запросить в медучреждениях сведения о болезнях потерпевших, так как считают, что они намеренно затягивают процесс.

Кандидатов в состав коллегии должны были выбрать еще в конце августа. Сделать это не получилось из-за болезни родственников убитого: мать и несколько его сестер заразились коронавирусом и вынуждены сидеть на карантине.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК). Эта статья предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. 27 июля 2018 года, на момент совершения преступления, девушкам было 19, 18 и 17 лет. Их защита утверждает, что они оказались в безвыходной ситуации в связи продолжительным домашним насилием: побои и принуждение к сексуальным действиям.

Результаты экспертизы СК показали, что младшая сестра Мария во время совершения преступления не отдавала отчет своим действиям, ее дело слушается отдельно в Бутырском райсуде Москвы. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Елизавета Минаева