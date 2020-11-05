РБК: «Сбер» обратился в Кремль для поиска вариантов покупки Lenta.ru и Gazeta.ru

Сбербанк обратился в Администрацию президента (АП) — он намерен стать собственником СМИ, входящих в Rambler Group, и предложил АП оценить возможные варианты этой сделки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

В Rambler Group сейчас входят интернет-издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и другие. Согласно ст. 19.1 закона «О СМИ», с 2016 года иностранным физлицам и юрлицам запрещено напрямую или косвенно владеть более 20% российского СМИ.

Как отмечает РБК, в акционерном капитале Сбербанка по состоянию на 31 августа 2020 года 43,5% принадлежит юрлицам — нерезидентам России. Таким образом, сейчас банк юридически не может стать собственником СМИ.

Пока партнером Сбербанка был бизнесмен Александр Мамут, сторонам удавалось обойти ограничение, прописанное в законе «О СМИ» — именно он, несмотря на то, что во всей группе Rambler контроль был у Сбербанка, оставался основным владельцем СМИ. Теперь же, согласно сообщению «Сбера» от 29 октября, «Сбер» консолидировал 100% Rambler и выкупил у Мамута 45% доли в Rambler Group, и ограничение уже не удастся обойти прежним способом.

В рамках сделки по консолидации Мамут договорился продать банку свою долю в столичном кинотеатре «Художественный», который сейчас находится на реконструкции.

На фоне новостей о покупке Rambler Group акции «Сбера» начали расти. Акционером Rambler Group «Сбер» стал в 2019 году, этим летом он увеличил свою долю в компании до 55%.