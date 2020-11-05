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№ 121 от 2 ноября 2020

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В Греции объявили карантин до конца ноября из-за роста числа заражений COVID-19

Общество2

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении в стране карантина из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом пишет агентство ANA.

Карантин будет действовать с 7 до 30 ноября. Покинуть дом можно будет только по уважительной причине, на улице граждан обязали носить маски. Гимназии и лицеи закроют, но детские сады и начальные школы останутся открытыми.

«За последние пять дней мы наблюдаем экспоненциальный рост числа заболевших. Почти 10 000 случаев за пять дней», — сказал Мицотакис, отвечая на вопрос, почему карантин объявили именно сейчас.

По данным университета Хопкинса, в Греции на данный момент зафиксировано 46 892 случая заражения COVID-19. Скончались от инфекции 673 человека.

Карантин из-за роста числа заболевших ранее ввели власти и ряда других европейских стран, среди которых — Германия, Франция и Великобритания. Бельгия и Франция будут направлять некоторых пациентов на лечение в ФРГ из-за нехватки больничных коек для заболевших.

Теги:
карантин, коронавирус, греция, em

В Омске солдатские матери провели пикет в здании облправительства. Одна из них 46 дней держит голодовку

Общество546

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Мать участника боевых действий в Чечне Елизавета Рудольф и ее доверительница — мать погибшего солдата Алма Бухарбаева — провели акцию протеста в здании омского областного правительства. Они потребовали от властей решить вопрос о выделении сыну Елизаветы Рудольф Павлу, который вместе с матерью с 18 сентября держит бессрочную голодовку, положенного ему по закону жилья. Об этом «Новой» рассказали сами участницы акции.

Елизавета Рудольф и Алма Бухарбаева пришли на прием к губернатору Омской области Александру Буркову, однако его на месте не оказалось. Как рассказала «Новой» Бухарбаева, накануне она договаривалась о приеме с губернатором в соцсетях.

Женщины решили развернуть прямо в фойе подготовленные для акции плакаты, с которыми простояли более трех часов. К ним подошли четверо сотрудников полиции, однако они не мешали проведению акции.

Фото: Георгий Бородянский / «Новая»

После этого заведующая отделом по работе с обращениями граждан уверила, что губернатор готов их принять в ближайшее время.

«Мы решили свернуть плакаты и пойти по домам, —  заявила „Новой“ Бухарбаева. — Если нас вдруг опять обманут, завтра снова придем и будем находиться там до тех пор, пока чиновники не решат наш вопрос».

По словам Бухарбаевой, на объявленную семьей Рудольф голодовку из «начальства города и области» откликнулся только вице-спикер Заксобрания Александр Артемов.

Как ранее сообщала «Новая газета», ветеран Второй Чеченской войны Павел Рудольф и его мать Елизавета Рудольф 18 сентября объявили о бессрочной голодовке. Их главное требование — предоставить Павлу Рудольф положенное по закону жилье.

Жилье было обещано Павлу Рудольф еще 20 лет назад, когда он вернулся из армии, где последние полгода службы провел в Чечне и участвовал, в частности, в боях в Аргунском ущелье.

В марте 2001 года администрация Центрального округа определила его в льготную очередь на получение жилплощади, однако очередь с годами становилась все больше и двигалась в обратную сторону. Елизавета Рудольф сообщала, что все эти годы они прожили в невыносимых условиях.

Теги:
ng, голодовка, омск
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