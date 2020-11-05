Минтранс сообщил об отсутствии денег на ликвидацию «Кладбища кораблей» у Магадана. Оно может стать источником экологических проблем

Министерство транспорта сообщило об отсутствии денежных средств на утилизацию двух десятков кораблей, брошенных в бухте Нагаева в Магаданской области. Об этом передает РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию.

Абрамченко поручила Минфину и Минприроды решить проблему с финансированием подъема и утилизации брошенных судов, используя доходы от сдачи их на переработку, а правительству Магаданской области — привлечь частные компании к организации ликвидации. Вице-премьер также обязала Минтранс подготовить предложения об исключении из реестра затонувших в бухте Нагаева судов, так как собственников некоторых из них найти не удается, а из публичных владельцев никто не знает, как организовать ликвидацию.

В бухте находится 21 затонувшее судно, из которых пять принадлежат Министерству обороны, четыре — Росимуществу, а владельцы остальных неизвестны. РБК также отмечает, что президент России Владимир Путин еще в 2014 году поручал ликвидировать брошенные корабли в бухте Нагаева, потому что они могут мешать безопасному судоходству и создают экологические проблемы из-за утечек топлива.

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе 2020 года снова поручил решить проблему с «кладбищем кораблей», причем не только в бухте Нагаева, но и на территории всех акваторий Дальневосточного федерального округа. На данный момент там обнаружено 580 кораблей, примерно половина из них нуждается в срочной утилизации. Разработать план по подъему и ликвидации кораблей поручили Минтрансу, Минфину, Минприроды, Минобороны, Росимуществу и «Роскосмосу». Они должны были установить источники финансирования и сроки исполнения работ к 30 сентября, отмечает РБК.

Затонувшие корабли могут серьезно воздействовать на экологию. Одна из многочисленных версий катастрофы на Камчатке состоит в том, что в Авачинской бухте, на берегу которой построен Петропавловск-Камчатский, находится целое кладбище старых затонувших кораблей. При этом в Следственном комитете назвали приоритетной версию о природных причинах загрязнения.

Катастрофа на Камчатке произошла в начале октября. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.

Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. РАН и власти Камчатки это отрицают.

«Гринпис» отмечал, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.