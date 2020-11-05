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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Инициативная группа в поддержку Сафронова запустила флэшмоб и петицию с требованием разрешить журналисту позвонить матери
«Новая газета»редакция
Инициативная группа в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова запустила онлайн-флэшмоб и петицию с требованием разрешить журналисту позвонить его матери.
Для участия в онлайн-флешмоб необходимо разместить рассказ в своих соцсетях про особенный разговор со своей матерью и поставить под постом хештеги #звонокмаме #свободусафронову #свободуиванусафронову. По желанию можно прикрепить к посту фото. Таким образом можно показать своим участием неравнодушие к происходящему, рассказали в Инициативной группе.
Цель кампании — убедить следствие разрешить Сафронову общение с близкими родственниками и обратить внимание на бесчеловечность отказа.
В октябре Сафронов попросил ФСБ разрешить ему поздравить его мать с днем рождения по телефону, однако следователь не разрешил ему это сделать, сославшись на то, что телефонные разговоры «в условиях СИЗО-2 ФСИН России с указанным лицом [мамой — ред.], являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы Сафроновым И.И. для скрытого обмена информацией, выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности».
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Инициативная группа в поддержку Сафронова, в которую входят его друзья, родственники, коллеги, посчитала действия ФСБ «жестокими и абсурдными, а такие формулировки бесчеловечными».
Адвокат Сафронова Иван Павлов подчеркивает, что в федеральном законе «О содержании под стражей» закреплено право на платные телефонные разговоры под контролем администрации: «Отрицательное решение в данной ситуации кажется, и нам его защите и инициативной группе, излишним и нарушающим, в первую очередь, принципы гуманизма, закрепленные в Конституции», — заявил он, добавив, что недопустимость полного запрещения контактов заключенного с семьей признана международно-правовыми актами.
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Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он уже более 100 дней находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.