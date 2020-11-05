В Красноярском крае суд арестовал экс-депутата по подозрению в убийстве журналиста Попкова

Минусинский городской суд Красноярского края арестовал бизнесмена и бывшего депутата Ису Хашиева по подозрению в убийстве главного редактора общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Суд избрал Хашиеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 ноября 2020 года. В пресс-службе также сообщили, что экс-депутата задержали 3 ноября в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Ингушетию.

Ранее Хашиева задержали по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК и ч. 1 ст. 223 УК).

В конце августа 2020 года Следственный комитет заявил о раскрытии дела. По версии следстия, возможной причиной убийства журналиста могли стать его расследования, затрагивающие авторитетного предпринимателя из Минусинска Николя Горюнова. Как утверждает СК, Горюнов организовал убийство, предоставив своему знакомому Виктору Шестакову самодельное огнестрельное оружие с установленным на нем прибором для бесшумной стрельбы. В СК также сообщили о заключении под стражу обоих фигурантов и о проведении комплекса дополнительных действий для установления всех обстоятельств преступления.

41-летнего Дмитрия Попкова застрелили 24 мая 2017 года в бане на территории его владения в Минусинске. Главный редактор газеты «Тон-М» (ее лозунг: «Мы пишем то, о чем молчат другие») публиковал критические материалы на общественно-политическую тематику.

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До работы в газете Попков был депутатом горсовета Минусинска. В 2013 году «Новая» писала о том, как мировой суд приговорил его к 300 часам обязательных работ — за избиение подростка-инвалида Семена Тяжельникова. При этом Попкова лишили депутатских полномочий только в 2014 году, и красноярские коммунисты заявляли, что дело носит политический характер.