Основному фигуранту по делу о «кукле Путина» изменили реальный приговор на условный

Пермский краевой суд рассмотрел жалобы на приговор первой инстанции по делу о «кукле Путина». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала заседания. На апелляции суд изменил приговор с двух лет колонии на два года условно в отношении основного обвиняемого — Александра Шабарчина. Суд также постановил освободить Шабарчина, который с 18 августа находится в СИЗО и принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Александр Шабарчин. Фото: Александра Семенова / «Новая»

Краевой суд по запросу защиты приобщил ответ Пермского университета (ПГНИУ) на запрос «Новой газеты», в котором вуз сообщает, что «не осуществляет судебные психолого-лингвистические экспертизы», ранее районный суд отказал в приобщении этого документа. На основе экспертизы пермского университета построено обвинение.

Фото: Александра Семенова / «Новая»

Ленинский суд Перми вынес приговор троим фигурантам дела о «кукле Путина» 18 августа: Александру Шабарчину — два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Эткина — оправдал.

В Перми и других городах регулярно проходят акции в поддержку фигурантов, осуждающие уголовное дело и решение суда.

Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец» привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело. Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».