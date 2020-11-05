В России второй день подряд регистрируют более 19 тысяч новых случав заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 19 404 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее количество случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России превысило 1,7 млн и достигло 1 712 858 человек.

В Москве за сутки выявили 5255 новых заболевших COVID-19, днем ранее это число составило 5826. В Санкт-Петербурге выявили 1093 заразившихся COVID-19, это максимум с начала пандемии. В Московской области выявили 588 новых случаев заражения коронавирусом, в Нижегородской области — 422, в Архангельской — 377.

За все время пандемии в России от коронавируса, по данным оперштаба, умерли 29 509 человек, из них 292 — лишь за последние сутки.

Накануне, 4 ноября, в стране зарегистрировали 19 768 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. В тот же день число смертельных исходов также достигло максимума — за день от коронавируса умерли 389 человек.

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Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении дистанционного обучения для учащихся 6-11 классов еще на две недели — с 9 по 22 ноября. По его словам, последние несколько дней ситуация с COVID-19 в столице «снова стала обостряться»: «Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — заявил мэр.