СК Беларуси обвинил создателей телеграм-канала НЕХТА Live в «организации массовых беспорядков»

Создателей телеграм-канала НЕХТА Live Степана Путило и Романа Протасевича, которых ранее объявили в розыск в Беларуси, привлекли в качестве обвиняемых по ст. 293 — «организация массовых беспорядков» и по ст. 342 — «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

В отношении Путило и Протасевича СК также возбудил уголовное дело по ч.3 ст.130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

По словам ведомства, сотрудники силовых структур обнаружили в постах телеграм-канала «неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам и координации несанкционированных массовых мероприятий».

Ранее, 20 октября, суд в Минске признал телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там, где говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам. Из-за этого администраторы канала изменили название с NEXTA на НЕХТА.

Телеграм-канал НЕХТА Live активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов — протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, так как считают, что результаты, объявленные ЦИК, сфальсифицированы. У НЕХТА Live, который поддерживает протестующих, почти два миллиона подписчиков. Основатель проекта — Степан Путило, сейчас он проживает в Польше.