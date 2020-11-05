Материалы
Рубрики
Темы
- Российских моряков бросили умирать3 материала
- «Православная Чечня» губернатора Савченко3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
СК Беларуси обвинил создателей телеграм-канала НЕХТА Live в «организации массовых беспорядков»
Создателей телеграм-канала НЕХТА Live Степана Путило и Романа Протасевича, которых ранее объявили в розыск в Беларуси, привлекли в качестве обвиняемых по ст. 293 — «организация массовых беспорядков» и по ст. 342 — «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
В отношении Путило и Протасевича СК также возбудил уголовное дело по ч.3 ст.130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».
По словам ведомства, сотрудники силовых структур обнаружили в постах телеграм-канала «неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам и координации несанкционированных массовых мероприятий».
Ранее, 20 октября, суд в Минске признал телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там, где говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам. Из-за этого администраторы канала изменили название с NEXTA на НЕХТА.
Телеграм-канал НЕХТА Live активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов — протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, так как считают, что результаты, объявленные ЦИК, сфальсифицированы. У НЕХТА Live, который поддерживает протестующих, почти два миллиона подписчиков. Основатель проекта — Степан Путило, сейчас он проживает в Польше.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных