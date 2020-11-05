Администраторы пабликов предложили штрафовать Facebook, Google и Twitter за «цензурирование российских СМИ»

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ввести штрафы для Facebook, Google и Twitter за «цензурирование российских СМИ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву. В ведомстве подтвердили подлинность письма.

Размер штрафа по предложению директора АППСИМ Владимира Зыкова составит от 10 млн рублей до 1% международной выручки. Автор письма также порекомендовал принудительно арестовывать денежные средства нарушителей. Под «цензурой» Зыков понимает любые действия с контентом и аккаунтами, «включая добавление дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ».

Зыков также предложил создать в России закон «О блогерах», по его мнению, это позволит защитить профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

На сайте ассоциации не указан ее состав, однако известно, что у нее могут вступить владельцы пабликов, групп и каналов с числом подписчиков более 100 тыс. человек.

Соцсеть Twitter регулярно помечает твиты, которые, по ее мнению, содержат сомнительную информацию. В частности, в период голосования на выборах президента США соцсеть помечала твиты президента США Трампа как «содержащие спорный контент».

Questions mount amid voter fraud, rigging claims ahead of #USelection pic.twitter.com/a3ovsEOgO1 — RT (@RT_com) October 29, 2020

30 октября Twitter отключил возможность ретвитить и комментировать репортаж российского телеканала RT о выборах в США — на месте видео разместили информацию о том, что опубликованный журналистский материал «содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Twitter также помечает специальным ярлыком страницы государственных СМИ, таких как RT, ТАСС и РИА Новости. Соцсеть пометила словами «государственное издание» и аккаунт главного редактора RT Маргариты Симоньян.