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№ 121 от 2 ноября 2020

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Жители Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за присоединение к США в качестве 51-го штата

Политика1 512

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Большинство участников референдума о статусе Пуэрто-Рико высказались за то, чтобы остров стал 51-м американским штатом. Жителям предлагалось ответить на вопрос: «Следует ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США в качестве штата?» 52% из них высказались за, чуть менее 48% — против, сообщает FoxNews.

Губернатор острова теперь будет обязан сформировать комиссию для проведения консультаций о приеме Пуэрто-Рико в качестве 51-го штата, после этого Конгресс США должен будет одобрить изменения статуса острова.

При этом референдум ни к чему не обязывает американские власти. «Это в значительной степени символическое голосование, но оно имеет значение», — заявил Бретт Бруен, бывший дипломат США.

Это уже шестой референдум о статусе территории с 1898 года, когда остров перешел под контроль США после испано-американской войны. Предыдущий референдум прошел в 2017 году, тогда более 97% высказались за вступление в состав США, явка составила 27%. 

Как передает FoxNews, референдум 2017 года вызвал резкую критику, так как на нем не предлагалось проголосовать за какие-либо иные статусы острова, кроме как статус штата США.

Республиканцы в Конгрессе США выступают против изменения статуса острова. По их мнению, если Пуэрто-Рико станет 51-м штатом, то его жители будут поддерживать партию демократов, это, в свою очередь,  укрепит позицию демократической партии в Конгрессе и на выборах президента.

Жители острова сейчас являются гражданами США. При этом они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в Конгрессе США.

Теги:
референдум, пуэрто-рико, ng
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