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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 5 ноября. Коротко
Политика152
Наталья Глуховакорреспондент
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- Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден лидирует в Мичигане (50,4%) и Висконсине (49,4%). Если лидерство сохранится, ему будет достаточно победить в Пенсильвании или Неваде, чтобы набрать необходимое для победы число выборщиков. Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает резкое смещение голосов в пользу Байдена «очень странным» — штаб Трампа через суд потребовал остановить подсчет голосов в Пенсильвании и Мичигане и вмешаться в подсчет голосов в Джорджии.
- В Нью-Йорке несколько сотен протестующих вышли на парк Вашингтон-сквер на Манхэттене с требованием верного подсчета голосов на президентских выборах. Как передает AP, полиция задержала несколько десятков человек. По словам полиции, некоторые протестующие бросали мусор, поджигали его и пытались разбивать витрины магазинов. В Вашингтоне у Белого дома, где также собрались люди, акция прошла спокойно.
- В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 67 человек, днем ранее погибли 68 заразившихся COVID-19. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 48 млн человек, 1,2 млн из них погибли.
- «Зенит» сыграл вничью — 1:1 — с итальянским «Лацио» в первом круге группового этапа Лиги чемпионов и заработал первое очко в турнирной таблице ЛЧ УЕФА. «Краснодар» потерпел второе поражение подряд на групповом этапе ЛЧ и проиграл испанской «Севилье» со счетом 2:3. «Зенит» теперь находится на четвертом месте в турнирной таблице группы, «Краснодар» — на третьей.
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