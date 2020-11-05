CPJ: власти Молдовы должны расследовать отказ во въезде в страну журналисту «Новой» и позволить ему освещать второй тур выборов президента

Власти Молдовы должны немедленно расследовать инцидент, в результате которого корреспонденту «Новой газеты» Иреку Муртазину 31 октября не позволили сесть на рейс Air Moldova. Журналисту должны были обеспечить право на въезд в Молдову и дать возможность свободно освещать президентские выборы в стране. Об этом заявил Комитет защиты журналистов (CPJ).

«Журналист получил аккредитацию для прессы. Власти Молдовы должны позволить Иреку Муртазину освещать второй тур голосования в Молдове 15 ноября», — заявила координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии.

«Очень важно, чтобы международное журналистское сообщество могло свободно освещать события в Молдове», — добавила она.

Граждане России, как сообщается на сайте консульства России в Молдове, могут приехать в Молдову и оставаться там до 90 дней без визы. Муртазин сообщил CPJ, что обычно от него требуется предъявить аккредитацию пограничному контролю Молдовы, но не сотруднику авиакомпании. Журналист связывает отказ во въезд в страну с его журналистской деятельностью.

Ранее, 31 октября, власти Молдовы не дали возможность корреспонденту «Новой газеты» Иреку Муртазину попасть на территорию страны, где 1 ноября прошли выборы президента.

Корр «Новой» подал заявку на аккредитацию в МИД Молдовы и должен был получить разрешительные документы уже в Кишеневе. Ему позволили приобрести авиабилеты и забронировать гостиницу, но не дали возможности попасть на борт самолета на рейс Air Moldova.

Как рассказал Муртазин, сотрудникам аэропорта Домодедово поступил звонок от официальных лиц Кишинева. Они отдали распоряжение не дать Муртазину пройти в самолет.

Вопрос об отказе Муртазину в посадке на рейс решался около полутора часов. Сотрудники Air Moldova связались с пограничной службой республики и вынесли решение об отказе с формулировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева».

При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев. Корреспондент «Новой» заблаговременно предоставил МИД Молдовы все необходимые документы для получения аккредитации.

Президентские выборы в Молдове прошли 1 ноября, однако стране предстоит провести второй тур выборов 15 ноября, так как ни один кандидат не набрал необходимое большинство (50%+1) голосов. Лидер оппозиционной «Партии действия и солидарности», бывший премьер-министр Майя Санду при этом лидировала на выборах — она набрала 36,16% голосов избирателей. У действующего президента Игоря Додона 32,61% голосов.