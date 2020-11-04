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№ 121 от 2 ноября 2020

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В Дании уничтожат всю популяцию норок. Животные распространяют мутировавший коронавирус

Общество16

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Правительство Дании постановило убить всех норок в королевстве, так как животные переносят коронавирус и угрожают эпидемиологической стабильности в стране, заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

«Вирус мутировал в норках, и, мутировав, распространяется среди людей. [Ситуация] несет в себе риск того, что вакцина [против коронавируса], которая скоро должна появиться, не будет действовать должным образом», — сказала премьер. Ее заявление цитирует Датское радио.

На сегодняшний день новый тип коронавируса обнаружили у норок на 207 фермах на полуострове Ютландия. Согласно данным государственного института SSI (основной центр принятия решений по борьбе с пандемией — ред.), зафиксированы случаи, когда клетки вируса не нейтрализуются антителами.

«В худшем случае может начаться новая пандемия с центром в Дании», — говорит директор SSI Коре Мёлбак.

По данным ветеринарного управления Дании, в стране обитают около 12 миллионов норок. Все они будут убиты. Заводчикам не разрешат оставить даже отдельных особей для разведения в будущем. 

«Разведение даже небольшого числа животных рискованно», — говорит глава минсельхоза Могенс Йенсен.

На сегодняшний день норки полностью истреблены уже на 67 фермах. Животных убивают при содействии полции, армии, служб спасения и гвардии.

По оценкам SSI, 5% заражений на полуострове Ютландия относятся к новым мутациям коронавируса. В регионе ужесточили карантинные меры и повысили интенсивность тестирования.

Теги:
kn, коронавирус, убийство, дания, норки
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