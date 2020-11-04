Полиция Вены: граждане России задержаны в рамках дела о теракте в Австрии

Правоохранители Австрии задержали несколько иностранцев, в том числе граждан РФ, по делу о теракте в Вене 2 ноября. Об этом сообщил начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюстль.

У некоторых из 14 задержанных в рамках спецоперации есть двойное гражданство: Бангладеша, Северной Македонии, Турции и Российской Федерации, приводит слова шефа полиции Die Presse.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщал, что среди задержанных по делу о теракте есть выходцы с Северного Кавказа, однако местные власти не подтверждали эти сведения.

В среду следственные органы пришли к выводу, что 20-летний террорист Фейзула Куйтим, расстрелявший вечером 2 ноября четверых прохожих в центре Вены и ранивший 17 человек, действовал один.

В МВД признали, что перед атакой на центр Вены власти Словакии предоставили австрийской контрразведке сведения о террористе албанского происхождения Куйтиме, но спецслужбу проигнорировали информацию из-за «ошибок в коммуникации».

Сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Фейзула Куйтим в апреле 2019 года был приговорен к 22 месяцам заключения за попытку присоединиться к ИГ. 5 декабря, после процесса дерадикализации, он был освобожден условно-досрочно. По словам министра МВД Австрии, Куйтиму удалось «обмануть систему дерадикализации».

Вечером 2 ноября террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади.В стране объявлен траур по погибшим.