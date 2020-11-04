Пациентам коронавирусной больницы в Вологде пришлось спать на полу. Власти уверяют, что они легли туда в знак протеста

Департамент здравоохранения Вологодской области заявил, что пациенты коронавирусного госпиталя на улице Советской сами легли на пол, так как отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. Об этом сообщается на сайте Депздрава.

«По информации администрации городской больницы №1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ», — говорится в заявлении.

Там также отметили, что в отделении провели капитальный ремонт, поэтому все помещения «находятся в отличном состоянии». В процедурном кабинете, как уверяет Депздрав, есть место для четырех коек с кислородными подводками. В департаменте добавили, что «пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты».

Один из местных жителей Владимир Костерин, который ранее предоставил «Север.Реалии» фотографии пациентов, лежащих на полу госпиталя, сказал, что пациенты не протестовали, а «больных просто клали в коридоре». Он рассказывал ранее изданию, что его сестра и муж сначала 11 часов ждали скорую помощь и 4 часа ждали в очереди на КТ, а затем их разместили в коридоре госпиталя, заявив, что мест в палатах нет.

Фото: «Север.Реалии»

«Север.Реалии» также утверждает, что Депздрав таким образом отреагировал на публикации, которые попали в социальные сети и местные СМИ.

После публикации фотографий, как сообщает издание, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отчитал начальника департамента здравоохранения, и сестру Костерина перевели в палату.