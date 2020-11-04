Следственные органы Австрии пришли к выводу, что 20-летний террорист Фейзула Куйтим, расстрелявший вечерои 2 ноября прохожих в центре Вены, действовал один. Об этом глава МВД страны Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции в среду.

Следователи отсмотрели более 20 тысяч видео с места преступления и не смогли найти следов сообщников стрелка. Нехаммер не уточнил, отпущены ли на свободу задержанные ранее 14 подозреваемых. Он рассказал, что им от 18 до 28 лет, все они имеют мигрантские корни. Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский говорил, что среди задержанных в Австрии есть выходцы с Северного Кавказа.

В МВД также признали, что перед атакой на центр Вены власти Словакии предоставили австрийской контрразведке сведения о террористе албанского происхождения Куйтиме и о его попытке закупить боеприпасы в Словакии. Эту информацию спецслужбы проигнорировали из-за «ошибок в коммуникации», говорит Нехаммер.

Ранее стало известно, что убивший четырех человек сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) в апреле 2019 года был приговорен к 22 месяцам заключения за попытку присоединиться к ИГ. 5 декабря, после процесса дерадикализации, он был освобожден условно-досрочно из-за юного возраста. По словам Нехаммера, Куйтиму удалось «обмануть систему дерадикализации».

Как именно террорист ввел в заблуждение команду специалистов по дерадикализации, власти не раскрывают. Глава МВД лишь обвинил в проблемах правоохранительной системы своего предшественника — министра из правопопулистской Партии свободы Герберта Кикля. По словам Нехаммера, Кикль «разрушил» систему Ведомства по защите Конституции. Ранее министр уже обвинял своего предшественника в подрыве авторитета силовых структур из-за нелегальных обысков.

Вечером 2 ноября террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, 17 пострадавших госпитализировали, семь из них получили тяжелые ранения, четыре мирных жителя скончались. В стране объявлен траур.