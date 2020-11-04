Общественная палата поддержала законопроект о распределенной опеке над подопечными ПНИ

Общественная палата России поддержала поправки в законодательство, дающие возможность устанавливать распределенную опеку над недееспособными и не полностью дееспособными гражданами. Внесение изменений было первично одобрено Госдумой РФ еще в 2016 году, но с тех пор инициатива не развивалась.

«Задача состоит в том, чтобы в законопроект о распределенной опеке были включены гарантии прав некоммерческих организаций, которые содействуют социализации людей с особенностями развития.

Работа этих организаций позволяет родителям не отдавать ребенка в [психоневрологический] интернат, продолжать самостоятельно заботиться даже о самых трудных ребятах,

потому что, когда есть помощь, становится уже не так страшно. Когда есть помощь, появляются силы и на собственную жизнь, и на работу», — сказала на форуме ОП «Сообщество» модератор встречи, автор проекта ОНФ «Регион Заботы» и учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер.

Распределенная опека предусматривает возможность участие в жизни подопечных психоневрологических интернатов не только руководителя самого учреждения, но и других физических и юридических лиц: родственников, доверенных и близких лиц, неравнодушных к судьбе подопечных, представителей общественных объединений и НКО.

Закон позволит людям с ментальными особенностями, в том числе с возрастными когнитивными нарушениями, выбирать иные пути, кроме определения в организацию интернатного типа. У них появится право выбрать как место и форму проживания, так и опекуна — одного или нескольких.

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Принятие законопроекта обеспечит контроль качества предоставляемых услуг и в учреждении, и дома, и при сопровождаемом проживании, а также позволит защищать права подопечных в судебных инстанциях.

Проект закона о распределенной опеке до настоящего времени не прошел второе чтение, а представленные к нему поправки могут изменить изначальную идею инициативы — в текущей версии законопроекта предполагается, что опекуном может быть только одна организация, например, интернат. В таком случае, если человек попадает в учреждение, его родственники и другие организации автоматически лишаются возможности опеки над ним.

Планируется, что дискуссии по доработке существующего законопроекта будут продолжены с привлечением представителей органов федеральной власти.