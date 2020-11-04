РБК: РЖД ограничила отправку грузов во Владивосток из-за забастовки докеров

РЖД приостановила отправку грузов во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) из-за забастовки работников, которые недовольны отставкой директора Заирбека Юсупова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, въезд в порт перекрыт. В транспортной компании FESCO, в которую входит ВМТП, объяснили это тем, что бывшее руководство порта препятствует работе.

«Со своей стороны хотим отметить, что транспортная группа FESCO продолжает выполнять все взятые на себя обязательства и осуществлять перевозки, частично перераспределяя транспортные потоки на другие терминалы. Мы рассчитываем на стабилизацию обстановки в порту в ближайшее время», — рассказал представитель компании.

Ранее FESCO сообщила о попытке самовольного захвата административного здания на территории ВМТП. По ее словам, Юсупов совместно с посторонними лицами и докерами порта заблокировал въезды и выезды в порт и парализовал работу предприятия.

В начале октября сотрудники ВМТП начали забастовки в связи с отставкой директора Заирбека Юсупова. Докеры боятся ухудшения условий с приходом нового руководителя, так как при Юсупове в порту произошло много положительных изменений.

5 октября работники порта сорвали обращение и забросали касками президента FESCO Аркадия Коростелева, который приехал, чтобы урегулировать конфликт.

FESCO объявил 30 сентября о решении расторгнуть трудовой договор с Юсуповым и назначить на его место Романа Кухарука. В компании отметили, что сохранят рабочие места, высокий уровень зарплаты и социальные программы.