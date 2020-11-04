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№ 121 от 2 ноября 2020

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На несогласованном «Русском марше» в Москве у метро «Цветной бульвар» задержали более 30 человек

Общество301

301
 

В Москве около станции метро «Цветной бульвар» начались массовые задержания участников несогласованной с властями Москвы акции «Русский марш». Об этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на очевидцев. По информации издания, сотрудники полиции задержали более 30 человек.

 

На видео заметно, что полиция задерживает людей, находящихся в переулках и арках. Среди тех, кого отправили в автозак, — журналистка «Градус ТВ» Ольга Сапронова и заявитель «Русского марша» Дмитрий Михайлов. Полицейские им сообщили, что планируют «проверить документы» в отделе.

Задержанный на «Русском марше» активист Георгий Шишков. Фото: для «Новой»

Известно, что акции проходят в двух местах Москвы — около метро «Цветной бульвар» и в районе Люблино. В прошлом году также параллельно прошли два марша националистов: один по традиции в Люблино, другой — в районе станции метро «Октябрьское поле».

В Москве в этом году ежегодную акцию представителей русских националистических организаций и движений, которая традиционно проходит в День народного единства 4 ноября, не согласовали из-за пандемии коронавируса. 

Сам марш проходит в разных городах России с 2005 года. В 2014 году он разделился на два мероприятия: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии. 

Теги:
задержания, русский марш, ng
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