«Важные истории»: поставщики медицинского кислорода в Ростовской области связаны с руководством больниц

В Ростовской области медицинские чиновники много лет избегали наказаний за коррупцию, а крупнейший поставщик кислорода для больниц связан с местными главврачами, выяснили «Важные истории».

По данным издания, фирма «Оксиген», поставляющая медицинский кислород в больницы Ростова, с 2010 года получила госконтрактов на 300 миллионов рублей. Половину суммы направили в больницу, в которой впоследствии умерли пациенты с COVID-19.

«Важные истории» обнаружили, что «Оксиген» с конца 1990-х зарегистрирована по адресу Городской больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП), главврачом которой в то время был Петр Филимонов. Он владел долей в фирме через другую ростовскую компанию, которой с 2009 года принадлежало более 41 % «Оксигена». Также фирмой владели заместители Филимонова из БСМП, а с 2000 года — супруга нового главврача больницы Бориса Литвинова.

Издание рассказало историю главврача Ростовского областного перинатального центра, которого в 2019 году уволили, потому что он отказался от многомиллионных контрактов с «Оксигеном» и в 2012 году построил свою кислородную станцию на базе учреждения. Местные власти заявили, что станция «незаконно производит лекарственный препарат», и возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

Сейчас «Оксиген» принадлежит Жанне Гомелаури, которая была деловом партнером заместителей Филимонова и супруги Литвинова. При этом БСМП руководит депутат ростовской городской думы от «Единой России». Никто из них не ответил на вопросы «Важных историй».

В БСМП при Филимонове работала Татьяна Быковская, которая впоследствии стала министром здравоохранения Ростовской области, и которая ушла с должности после скандала в 20-й больнице.

Издание отметило, что в 2010 году в Ростове возбудили уголовное дело на чиновников в связи с закупкой томографов по завышенным ценам. В 2012 году дело передали в суд и обвинили в преступлении заместителя Быковской и начальницу отдела централизованных закупок министерства.В 2013 году суд приговорил их к срокам, но реального наказания чиновники так и не понесли. Третий фигурант дела, директор и учредитель фирмы, поставлявшей томографы, Роман Гордашевский скрылся от следствия, но все время продолжал получать деньги от министерства здравоохранения Ростовской области. Сейчас ему принадлежит 50 % компании «Кардиоцентр», которая к 2020 году заключила с местными медучреждениями контрактов на 65 миллионов рублей.

Также «Важные истории» рассказали, что в 2013 году поставкой высокотехнологичного оборудования в ростовские больницы занялся сын Гордашевского. Журналисты издания обнаружили, что в 2011 году он купил поместье в пригороде Торонто за 1,2 миллиона канадских долларов (37 млн рублей).

Ранее министр промышленности Денис Мантуров заявил, что примерно в 20 российских регионах не хватает медицинского кислорода. При этом Ростовская область в этом списке не значится.

В министерстве отметили, что промышленность в России располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода, и некоторые крупные предприятия загружены только на 20%.

Медицинский кислород применяется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во время пандемии коронавируса. Он также необходим больным в реанимации, в палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку.