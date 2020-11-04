Орегон декриминализовал хранение тяжелых наркотиков. Это первый случай в США

Жители штата Орегон за северо-западе США проголосовали за декриминализацию хранения наркотиков для личных целей. Таким образом, Орегон стал первым штатом США, где разрешили хранение небольших объемов героина и других уличных наркотиков, сообщает The Oregonian.

Подавляющее большинство избирателей поддержали «Меру 110» — 58,5% проголосвали за декриминализацию наркотиков, 41,5% высказались против.

Этот закон не предполагает разрешения продавать тяжелые наркотики, однако люди, у которых обнаружат небольшой объем героина, кокаина, метамфетамина и других веществ, не будут считаться преступниками. Им выпишут предупреждение и штраф в 100 долларов, также они будут иметь возможность пройти медицинское обследование.

Менеджер кампании по декриминализации Питер Цукерман назвал результаты «большим шагом вперед». «Сегодня большой праздник, но работа еще не закончена», — заявил он.

Сторонники «Меры 110» считают, что в результате наркополитики США в стране в тюрьмах сидят множество людей, которые нуждаются в лечении вместо заключения. Законопроект предусматривает перераспределение налогов от продажи легализованной в штате марихуаны на программы помощи наркопотребителей.

Противники законопроекта считают, что новые меры могут способствовать увеличению числа наркопотребителей, так как люди больше не будут бояться уголовного преследования.

Жители еще пяти штатов США, как передает Vox, 3 ноября поддержали и легализацию употребления марихуаны: в четырех из них (в Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте) для личного использования, в одном — для медицинского (Миссисипи). Таким образом, количество штатов, в которых официально разрешена марихуана, увеличилось с 11 до 15.

Социологические опросы в США показывают, что даже большинство республиканцев, которые, как правило, придерживаются более консервативных взглядов, чем демократы, также поддерживают легализацию наркотиков.