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№ 121 от 2 ноября 2020

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На западе Турции завершились поисково-спасательные работы после землетрясения, погибли 114 человек

Общество20

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В Измире на западе Турции завершились поисково-спасательные работы на месте завалов жилых домов после землетрясения. Об этом в своем твиттере сообщил глава управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу.

«Хотелось бы поблагодарить каждого спасателя и волонтера, который внес вклад в спасение людей», — написал он.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах.

Землетрясение магнитудой 6,6 прогремело 30 октября на западе Турции, эпицентр располагался в провинции Измир. Его ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий. Разрушения были и на греческом острове Самос, там погибли два человека, 19 получили ранения.

Теги:
землетрясение, турция, измир, ng
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