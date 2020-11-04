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№ 121 от 2 ноября 2020

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В Москве задержали двух участниц Pussy Riot

Общество163

Мария ЕфимоваКорреспондент

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В Москве задержали двух участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес. Об этом «Новой газете» рассказала сама Алехина. 

По ее словам, вместе с ними задержали также еще двух человек: активиста и художника — имена которых участница Pussy Riot не уточнила. Задержание было достаточно грубым, сейчас они находятся в ОВД по району Академический. Причины задержания не уточняются.

Задержания участников Pussy Riot начались 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники акции потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.

На Алана Леонгарда, Елизавету Дидерих, Василия Андрианова, Марию Алехину, Веронику Никульшину, Марию Тимофееву и Диану Буркот составили протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения акции). На активиста Темуужина Самбуудаваагийна, известного как Тим Бесцвет, составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), а участнику Pussy Riot Александру Софееву назначили 30 суток ареста по этой статье.

Последним задержанным стал журналист Ренат Давлетгильдеев. На него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. 

Теги:
pussy riot, москва, задержания
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