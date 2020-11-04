В Италии ужесточили меры по борьбе с COVID-19 и ввели комендантский час с 5 ноября

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет о введении дополнительных ограничений из-за роста числа заражений COVID-19. Об этом сообщает итальянская La Stampa. Новые меры предполагают, что с 5 ноября жителям Италии запретят выходить из дома после 22:00 без уважительной причины.

Торговые центры, согласно декрету, не будут работать по выходным и праздничным дням, помимо этого будут закрыты музеи и выставки. Заполняемость транспорта ограничат на 50%. Школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, младших школьников при этом обязали носить маски во время уроков, хотя до новых ограничений их нужно было надевать только на перемену.

Правительство разделило территории на три зона риска — «красную», «оранжевую» и «зеленую». В «красную» могут попасть Ломбардия, Пьемонт и Больцано — там закроют все магазины, за исключением продуктовых и тех, кто продает предметы первой необходимости. При этом жители других регионов не смогут въехать в эти районы.

В «оранжевую» могут отнести Апулию, Калабрию, Венето и Лигурию — там введут ограничения на выезд из городов ги закроют все точки общественного питания.

«Позже будут указаны три области с тремя сценариями риска с усилением ограничительных мер. Включение региона в список будет происходить на основании постановления министра здравоохранения», — добавил Конте.

Рост числа жертв от COVID-19 в Италии стал самым высоким с начала мая — за сутки скончались 353 человека. В стране с начала пандемии выявили 709 335 случаев коронавирусной инфекции, погибли 38 836 человек.

Ранее карантинные меры ввели в Бельгии — премьер страны Александр Де Кро решился на жесткие ограничения из-за нехватки мест в больницах и растущего уровня заболеваемости: бельгийцам запретили принимать дома больше одного гостя из ближайшего круга. Непродовольственные магазины будут закрыты, все отели прекратят работу в ноябре.

Карантинные меры, вплоть до введения комендантского часа, также ввели в Великобритании, Франции, Австрии, Испании и Германии.