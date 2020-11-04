В Махачкале уволили главврача горбольницы. Пациентов оттуда направляли долечиваться в связанную с ним частную клинику

Главного врача городской клинической больницы № 1 в Махачкале Гаджимурада Малаева отстранили от должности, сообщает минздрав Дагестана.

Министерство рассказало о внутренней проверке, которая выявила несколько случаев, когда пациентов больницы направляли долечиваться в частную клинику, аффилированную с Малаевым. Региональная прокуратура вынесла ему представление о нарушении антикоррупционного законодательства.

Помимо этого, у Малаева было три выговора из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Проверяются и другие возможные нарушения законодательства.

Малаев — обладатель медали «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденной президентом Владимиром Путиным, отмечает РИА Новости. Также врача награждал глава Дагестана почетной грамотой.

По последним данным оперштаба, в Дагестане выявлено 16 393 случая заражения COVID-19, из них 87 — за прошедшие сутки. Умерли от коронавируса за время пандемии в республике 790 пациентов.