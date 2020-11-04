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№ 121 от 2 ноября 2020

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В Махачкале уволили главврача горбольницы. Пациентов оттуда направляли долечиваться в связанную с ним частную клинику

Общество72

72
 

Главного врача городской клинической больницы № 1 в Махачкале Гаджимурада Малаева отстранили от должности, сообщает минздрав Дагестана.

Министерство рассказало о внутренней проверке, которая выявила несколько случаев, когда пациентов больницы направляли долечиваться в частную клинику, аффилированную с Малаевым. Региональная прокуратура вынесла ему представление о нарушении антикоррупционного законодательства.

Помимо этого, у Малаева было три выговора из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Проверяются и другие возможные нарушения законодательства.

Малаев — обладатель медали «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденной президентом Владимиром Путиным, отмечает РИА Новости. Также врача награждал глава Дагестана почетной грамотой.

По последним данным оперштаба, в Дагестане выявлено 16 393 случая заражения COVID-19, из них 87 — за прошедшие сутки. Умерли от коронавируса за время пандемии в республике 790 пациентов.

Теги:
em, коронавирус, дагестан

В России впервые с начала пандемии выявили более 19 тысяч новых случав заражения COVID-19

Общество438

438
 

В России за последние сутки выявили 19 768 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Количество новых случаев превысило 19 тысяч впервые за все время пандемии. Общее количество всех случаев COVID-19 в России составило 1 693 454.

В Москве за сутки выявили 5826 новых заболевших COVID-19 — это максимум с 11 мая.

В Санкт-Петербурге впервые выявили более 1 000 заразившихся коронавирусом за сутки (1031 новый случай).

В Московской области зарегистрировали 569 новых случаев COVID-19, в Нижегородской области — 417, в Архангельской области — 389.

Число умерших за все время пандемии превысило 29 тыс. и составило 29 217, из них 389 — рекорд с начала пандемии по количеству умерших за сутки — скончались лишь за последний день.

Число умерших от коронавируса в Москве за все время пандемии накануне превысило 7 тысяч. При этом мэр Москвы Сергей Собянин 2 ноября заявлял о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Тем временем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеваемость COVID-19 снизится до показателей, которые были летом (4-6 тыс. новых случая в день по всей России), лишь к весне 2021 года, а срок будет зависеть, по его мнению, от того, как люди будут соблюдать необходимые меры предосторожности.

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Теги:
COVID-19, коронавирус, ng
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