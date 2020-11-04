В России впервые с начала пандемии выявили более 19 тысяч новых случав заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 19 768 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Количество новых случаев превысило 19 тысяч впервые за все время пандемии. Общее количество всех случаев COVID-19 в России составило 1 693 454.

В Москве за сутки выявили 5826 новых заболевших COVID-19 — это максимум с 11 мая.

В Санкт-Петербурге впервые выявили более 1 000 заразившихся коронавирусом за сутки (1031 новый случай).

В Московской области зарегистрировали 569 новых случаев COVID-19, в Нижегородской области — 417, в Архангельской области — 389.

Число умерших за все время пандемии превысило 29 тыс. и составило 29 217, из них 389 — рекорд с начала пандемии по количеству умерших за сутки — скончались лишь за последний день.

Число умерших от коронавируса в Москве за все время пандемии накануне превысило 7 тысяч. При этом мэр Москвы Сергей Собянин 2 ноября заявлял о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Тем временем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеваемость COVID-19 снизится до показателей, которые были летом (4-6 тыс. новых случая в день по всей России), лишь к весне 2021 года, а срок будет зависеть, по его мнению, от того, как люди будут соблюдать необходимые меры предосторожности.