Материалы
Рубрики
Темы
- Российских моряков бросили умирать3 материала
- «Православная Чечня» губернатора Савченко3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
В России впервые с начала пандемии выявили более 19 тысяч новых случав заражения COVID-19
В России за последние сутки выявили 19 768 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Количество новых случаев превысило 19 тысяч впервые за все время пандемии. Общее количество всех случаев COVID-19 в России составило 1 693 454.
В Москве за сутки выявили 5826 новых заболевших COVID-19 — это максимум с 11 мая.
В Санкт-Петербурге впервые выявили более 1 000 заразившихся коронавирусом за сутки (1031 новый случай).
В Московской области зарегистрировали 569 новых случаев COVID-19, в Нижегородской области — 417, в Архангельской области — 389.
Число умерших за все время пандемии превысило 29 тыс. и составило 29 217, из них 389 — рекорд с начала пандемии по количеству умерших за сутки — скончались лишь за последний день.
Число умерших от коронавируса в Москве за все время пандемии накануне превысило 7 тысяч. При этом мэр Москвы Сергей Собянин 2 ноября заявлял о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.
Тем временем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеваемость COVID-19 снизится до показателей, которые были летом (4-6 тыс. новых случая в день по всей России), лишь к весне 2021 года, а срок будет зависеть, по его мнению, от того, как люди будут соблюдать необходимые меры предосторожности.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных