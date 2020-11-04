Во всех штатах США завершилось голосование на президентских выборах

Во всех американских штатах закрылись участки для голосования на президентских выборах. Последним штатом, где закрылись участки, стала Аляска, в произошло в 21:00 3 ноября по местному времени (09:00 4 ноября мск).

Расклад голосования пока остается неясным. «Би-би-си» публикует график с данными национального экзит-полла: по его данным, лидирует демократ Джозеф Байден с 205 голосами выборщиков, у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа — 171. Fox News сообщает о 237 голосах выборщиков у Байдена и 213 — у Трампа, CNN пишет о таком раскладе: 205:136 соответственно.

Скриншот: BBC

По данным «Би-би-си», Трамп одерживает победу в Техасе, что обеспечивает ему 38 голосов выбоорщиков.

Скриншот: BBC

Тем временем действующий президент США и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп в своем твиттере сообщил о «большой победе» и о том, что его соперник и сторонники Байдена хотят украсть у него победу на выборах. «Мы никогда не позволим им это сделать», — написал Трамп.

Соцсеть пометила твит Трампа как спорный контент: пользователи могут просмотреть исходный текст публикации Трампа, только лишь кликнув на слово «посмотреть».

На этом голосовании явка на досрочных выборах превысила 50% от общего числа избирателей по сравнению с 2016 годом. Популярность досрочного голосования и голосования по почте социологи объясняют сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Напомним, что действующий президент ранее неоднократно выступал против голосования по почте, делая заявления о том, что оно является «объектом мошенничества».

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