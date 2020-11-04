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Байден против Трампа. Хроника выборов в США-2020

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№ 121 от 2 ноября 2020

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Что произошло за ночь 4 ноября. Коротко

Общество418

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  • В большинстве штатов США завершилось голосование на президентских выборах. Последними участки закроются на Аляске — в 21:00 по местному времени (9:00 мск). Пока то, кто выигрывает точно неясно. В трех ключевых штатах (Мичиган, Вискосин, Пенсильвания) лидирует Трамп, однако, по данным национальных экзит-поллов, лидирует Байден. Окончательные результаты в ряде ключевых штатов не объявят в ближайшее время. Подсчет голосов приостановили и в Филадельфии. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 270 голосов выборщиков.
  • В Москве избили фотографа «Коммерсанта» Анатолия Жданова, снимавшего витрины обменных пунктов с курсами валют. На Кутузовском проспекте несколько человек в форме чоповцев заставили его стереть изображения с флешки и попытались отобрать аппаратуру, однако Жданов смог вырваться и убежать. Он написал заявление в ОМВД по Дорогомиловскому району.
  • Польское правительство отложило исполнение решения суда о фактическом запрете абортов. Это произошло на фоне массовых протестов из-за решения Конституционного суда, вынесенного в конце октября.
  • Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:1.
  • Число умерших от коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек. За последние сутки от инфекции скончались 68 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 7 004.

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Теги:
аборты, польша, коронавирус, футбол, избиение, «коммерсант», байден, трамп, выборы президента сша 2020, em
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