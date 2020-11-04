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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
В Москве избили фотографа «Коммерсанта» во время съемки витрины обменных пунктов
В Москве на Кутузовском проспекте избили фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова, который снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Об этом сообщает само издание.
«Я поснимал там несколько банков, потом по пути попался обменник. По-моему, на нем даже вывески не было — только курсы валют, — рассказал Жданов, добавив, что из этого здания выбежали несколько человек в форме чоповцев и напали на него. — Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку».
По словам фотографа, его заставили стереть изображения с флешки и попытались отобрать аппаратуру, однако Жданов смог вырваться и убежать, перебежав через Кутузовский проспект. Нападавшие не стали его догонять, корреспонденту удалось сфотографировать их.
У Жданова зафиксировали ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Фотограф написал заявление о нападении в ОМВД по Дорогомиловскому району.
Теги:москва, журналисты, nt
Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых протестов
Польское правительство откладывает исполнение решения суда о запрете абортов на фоне массовых протестов. Об этом, как передает Guardian, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
«Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей эмоции ситуации», — заявил он.
В конце октября Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Это решение спровоцировало массовые протесты по всей стране.
В одной только Варшаве на улицы 30 октября вышли около 150 тысяч человек. Участники протестных акций перекрывали дороги, в ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.
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