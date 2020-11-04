В Москве избили фотографа «Коммерсанта» во время съемки витрины обменных пунктов

В Москве на Кутузовском проспекте избили фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова, который снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Об этом сообщает само издание.

«Я поснимал там несколько банков, потом по пути попался обменник. По-моему, на нем даже вывески не было — только курсы валют, — рассказал Жданов, добавив, что из этого здания выбежали несколько человек в форме чоповцев и напали на него. — Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку».

По словам фотографа, его заставили стереть изображения с флешки и попытались отобрать аппаратуру, однако Жданов смог вырваться и убежать, перебежав через Кутузовский проспект. Нападавшие не стали его догонять, корреспонденту удалось сфотографировать их.

У Жданова зафиксировали ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Фотограф написал заявление о нападении в ОМВД по Дорогомиловскому району.