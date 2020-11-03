В Лиге чемпионов УЕФА «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч закончился со счетом 1:1. Футболисты «Атлетико» забили на 18-ой минуте:Хосе Хименес после передачи отправил головой мяч в вотора «Локомотива». На 25-ой минуте Антон Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.

Таким образом, «Локомотив» находится на третьем месте в группе A с двумя очками. Лидирует мюнхенская «Бавария» (6 очков), на втором месте «Атлетико» (4 очка). Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, команда должна занять в группе место не ниже второго.

На прошлой неделе российская команда проиграла «Баварии» со счетом 1:2, а до этого сыграла вничью с «Ред Булл Зальцбург», матч завершился со счетом 2:2. В следующем матче «Локомотив» вновь сыграет с «Атлетико».

В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.