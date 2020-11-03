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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
В Лиге чемпионов УЕФА «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Матч закончился со счетом 1:1. Футболисты «Атлетико» забили на 18-ой минуте:Хосе Хименес после передачи отправил головой мяч в вотора «Локомотива». На 25-ой минуте Антон Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.
Таким образом, «Локомотив» находится на третьем месте в группе A с двумя очками. Лидирует мюнхенская «Бавария» (6 очков), на втором месте «Атлетико» (4 очка). Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, команда должна занять в группе место не ниже второго.
На прошлой неделе российская команда проиграла «Баварии» со счетом 1:2, а до этого сыграла вничью с «Ред Булл Зальцбург», матч завершился со счетом 2:2. В следующем матче «Локомотив» вновь сыграет с «Атлетико».
В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.
Теги:лига чемпионов, футбол, nt
Суд в Италии оправдал сержанта нацгвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве журналистов в Донбассе
Апелляционный суд в Милане отменил приговор сержанту Нацгвардии Украины Виталию Маркиву, которому ранее было назначено наказание в виде 24 лет тюрьмы по делу об убийстве двух журналистов в Донбассе. Об этом сообщает украинская редакция «Радио свобода».
Летом 2019 года суд в итальянской Павии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Тогда судья постановил, что сержант был причастен к гибели журналиста Андреа Роккелли в мае 2014 года. Репортер погиб вместе с российским коллегой Андреем Мирновым под минометным обстрелом возле Славянска (тогда город контролировали пророссийские сепаратисты).Россия не отвечала на запросы итальянского следствия, поэтому Маркиву вменяли в вину только убийство Роккелли.
Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии.
Позиция защиты в деле заключалась в том, что Миронов и Роккелли находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.
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