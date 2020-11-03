Обвиняемый по делу о крушении MH17 над Донбассом заявил, что говорил о «Буке» для запутывания противника

Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, впервые дал показания и подтвердил, что на перехваченных телефонных разговорах его голос. Запись его разговора с адвокатами показали на суде в Нидерландах, пишет «Русская служба Би-би-си».

Речь идет о разговорах от 11, 16 и 17 июля 2014 года. Однако на некоторых прослушках есть слова о зенитно-ракетной установке «Бук», из которой могли сбить самолет. Это Пулатов объяснил так: «Впоследствии мы именно этот телефон использовали как телефон для дезинформации и ввода противника в заблуждение. Нормальные звонки, которые имели важность, производились по другим номерам или с использованием других каналов связи».

Он уточнил, что тогда он и его командиры знали о прослушивании некоторых звонков. Пулатов заявил, что серьезно ни с кем не говорил 16-17 июля о ЗРК «Бук».

Пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Объединенная следственная группа считает, что самолет могли сбить зенитно-ракетным комплексом «Бук», доставленным в Донбасс из России. Москва обвинения отрицает. Как уточняет «Би-би-си», минобороны России и российский государственный оружейный концерн «Алмаз-Антей» утверждали, что пассажирский самолет могли сбить из украинского ЗРК, но впоследствии эту версию признали несостоятельной.

В начале февраля 2020 года национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о сбитом Boeing — Олегу Пулатову (по кличке Гюрза), Игорю Стрелкову (Гиркину), Сергею Дубинскому (по кличке Хмурый) и Леониду Харченко (по кличке Крот). Никто, кроме Пулатова, не согласился взаимодействовать с судом.