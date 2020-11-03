Полиция Швейцарии задержала двоих подозреваемых в причастности к венскому теракту

Полиция кантона Цюрих задержала двоих мужчин в швейцарском городе Винтертур, их подозревают в причастности к террористической атаке в Вене, сообщают правоохранители.

Спецподразделение «Диамант» приняло решение доставить двоих граждан Швейцарии 18 и 24 лет в отдел полиции после консультаций с австрийскими коллегами. Их связь с терактом предстоит установить следствию.

Вечером в понедельник террористы открыли огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, погибли четыре человека, 22 получили ранения, в том числе тяжелые. Нападение произошло перед началом действия в стране новых ограничений из-за пандемии COVID-19, на улицах, в кафе и других общественных местах было много людей.

Один из нападавших был убит правоохранителями. В МВД Австрии рассказали, что ему было 20 лет, он имел македонские корни и был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, преступника приговорили к 22 месяцам тюремного заключения 25 апреля за попытку поехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. 5 декабря его освободили по УДО.

14 человек из окружения убитого стрелка задержаны в Австрии, сообщил глава местного МВД. По данным посла РФ в Вене Дмитрия Любинского, среди них были выходцы с Северного Кавказа. Австрийские власти не комментруют эти данные. По словам Нехаммера, на данный момент у полиции нет доказательств того, что у террориста вообще были сообщники.