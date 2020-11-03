«Ответ западным псевдожурналистам»: чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo

Чеченская газета «Вести республики» в своем инстаграме опубликовала две карикатуры на французское издание Charlie Hebdo.

На первом рисунке изображена змея с надписями «исламофобия» и Charlie Hebdo, ее держит за шею рука, в то время как она шипит на Коран. На второй карикатуре Charlie Hebdo здоровается за руку с членом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». На сумке издания написано «сплетни» и «провокации», а из нее выглядывает змея.

Скриншот поста с карикатурами в инстаграме «Вестей республики».

«Мы уже не раз выступали на страницах нашего издания с решительным осуждением лицемерной политики французских властей! Подобные действия однозначно направлены на провокацию, а не на урегулирование сложившейся во Франции ситуации. Карикатуры на нашего пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не имеют ничего общего со свободой слова и являются прямым оскорблением чувств мусульман по всему миру», — говорится в посте газеты.

По его мнению, Charlie Hebdo «окончательно опошлил» жанр карикатуры. Издание заявило, что решило «дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ».

На тему карикатур вновь обратили внимание после убийства учителя Самюэля Пати под Парижем. Поводом стало то, что педагог, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийство совершил 18-летний Абдулах Анзаров. Французские правоохранители заявили, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение.

После убийства Пати президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что ислам «переживает кризис» и пообещал бороться с радикальными исламистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил его извиниться за высказывания перед мусульманами всего мира и заявил, что французский лидер «в сто крат хуже». Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал слова Макрона «клеветническими» и высказал мнение, что после этого французскому лидеру нужно «проверить психику».