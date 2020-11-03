Франция направит ряд пациентов с COVID-19 на лечение в Германию

Президент Федерации больниц Франции Фредерик Валлету рассказал, что некоторых пациентов с коронавирусом из французского региона О-де-Франс отправят на лечение в Германию. Об этом пишет Le Figaro.

Пациентов переведут в соседнюю страну «в ближайшие дни», отметил Валету. Еще ряд заразившихся COVID-19 из О-де-Франс будут проходить лечение в других регионах Франции.

Валлету отметил, что наиболее сильное давление на систему здравоохранения оказывается в О-де-Франс и Овернь-Рон-Альп. «Переводы в другие регионы, даже в другие страны, помогут снизить это давление и иногда будут необходимы», — считает он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 220 млн евро на транспортировку больных между государствами содружества в случае чрезвычайной ситуации. До Франции Бельгия договорилась с ФРГ о переводе заразившихся COVID-19 из-за нехватки коек.

Во Франции за время пандемии COVID-19 зафиксировали 1 460 745 случаев заражения, она находится на пятом месте в мире по числу заболевших и на первом — среди европейских стран. Накануне прирост новых случаев коронавируса по стране составил 52 518.

Из-за увеличения заболеваемости COVID-19 с 30 октября во Франции действует карантин. По стране закрыты бары и рестораны, людям можно выходить на улицу чтобы пойти на работу, к врачу, «оказать помощь близкому человеку, сделать покупки или подышать воздухом возле дома», во многих регионах страны действует комендантский час. Ограничения будут действовать как минимум до 1 декабря.