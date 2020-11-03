Лавров: в военных действиях в Нагорном Карабахе участвуют около двух тысяч наемников с Ближнего Востока

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» заявил, что в нагорно-карабахском конфликте участвуют около двух тысяч наемников из стран Ближнего Востока.

«Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам», — сказал он.

Лавров отметил, что устойчивого перемирия в непризнанной Нагорно-карабахской республике сложно достигнуть без договоренностях о мерах контроля, которые будут действовать. «Главное — любой механизм должен быть приемлем сторонам и предполагать возможность скорейшего развертывания», — отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва не приемлет военного решения конфликта. Он также рассказал, власти России приняли меры для предотвращения столкновений гражданами азербайджанского и армянского происхождения на российской территории.

Ранее минобороны Армении публиковало два видео с допросами пленных граждан Сирии. Оборонное ведомство сообщало, но что они воевали на азербайджанской стороне в качестве наемников и получали деньги.

Россия и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — неоднократно заявляли, что располагают данными о наличии иностранных боевиков в регионе Нагорного Карабаха, в том числе террористов. The Washington Post писала о гибели 50 сирийских наемников в Карабахе. По данным «Новой газеты», с начала боестолкновений погибли около 200 сирийских боевиков.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. С обеих сторон при обстрелах гибнут мирные жители. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает. Президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.