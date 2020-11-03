Уроженку Узбекистана, оставившую ребенка у входа в метро, оштрафовали и отпустили из СИЗО

Мировой суд оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданку Узбекистана Мафтунахон Каримову, которую обвинили в оставлении своего ребёнка в опасности. Женщину освободили из следственного изолятора, сообщил «Новой» ее адвокат Александр Тимошенко.

Каримову задержали на следующий день после того, как утром 12 февраля она оставила двухмесячного сына в подземном переходе возле метро «Парк Победы». Как объясняла женщина, она хотела спасти ребёнка от голода и нищеты, поэтому отнесла его в людное место.

«Человек попал в тяжелейшую ситуацию, для него безвыходную. Можно долго обсуждать, куда она могла бы пойти и что сделать, — рассказывал Александр Тимошенко. — Она сделала все, что могла: отвезла ребенка к людям: "Спасите. Я не справляюсь. Со мной он умрет"».

Изначально Каримовой инкриминировали покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). По этой статье ей грозило до 15 лет колонии. Адвокат настаивал, что покушение на убийство — это умышленное деяние, «а у Мафтунахон и близко этой цели не было».

В сентябре, накануне рассмотрения дела по существу, Дорогомиловский районный суд переквалифицировал обвинение на ст. 125 УК (оставление в опасности), максимальное наказание по которой — до года лишения свободы.