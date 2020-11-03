«Тайга.инфо»: в Новосибирской области антибиотиков для лечения COVID-19 не хватит даже на день 

В аптеках Новосибирской области некоторые виды антибиотиков могут закончиться менее чем за день, передает «Тайга.инфо».

По данным издания, министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что в аптеках Новосибирской области осталось только 235 упаковок антибиотика левофлоксацина при ежедневном расходе в 1000 упаковок и лишь 1265 упаковок азитромицина при расходе в 1300 упаковок в день. Оба препарата назначают для лечения пациентов, заболевших коронавирусом.

Также Хальзов сообщил о приостановлении оказания плановой медицинской помощи в регионе. Он отметил, что все силы врачей будут направлены на лечение пациентов с COVID-19, и добавил, что Новосибирская область получит 105 млн рублей на закупку необходимых лекарств.

По последним данным оперштаба, в регионе за все время выявили 17844 случая заражения коронавирусом. За сутки выявили 182 случая заражения, четыре пациента скончались в возрасте от 60 до 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 600 человек.

30 октября мэр Новосибирска рассказывал, что дополнительной партии препаратов, завезенной в аптеки города, хватит не более чем на десять дней.

В муниципальные аптеки Новосибирска дополнительно завезли 12 тысяч упаковок левофлоксацина и азитромицина, чтобы устранить дефицит, вызванный повышенным спросом на лекарства.

Ранее фармпроизводители заявили о проблемах с поставкой в Россию более 40 миллионов упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки и таможенных процедур.