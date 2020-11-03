В австрийском Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

Спецподразделение «Кобра» задержало второго подозреваемого в совершении теракта в Вене. Как сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на очевидцев, мужчину нашли в городе Линц на севере страны.

обновлено 17:20 Бургомистр города уточнил, что один из пострадавших умер в больнице. 16:39 В результате теракта пострадали 22 человека, 14 человек из окружения убитого стрелка задержаны, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции. По его словам, на данный момент у полиции нет доказательств того, что у террориста были сообщники

Полиция не подтверждает задержание, однако о поимке преступника рассказал вице-бургомистр Линца Маркус Хайн. «Задержание означает, что Линц тоже не защищен от угрозы исламистского терроризма», — сказал он. Хайн потребовал немедленной депортации всех исламистов, чьи личности известны спецслужбам.

Один из нападавших был убит правоохранителями. В МВД Австрии рассказали, что ему было 20 лет, он имел северно-македонские корни и был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, преступника приговорили к 22 месяцам тюремного заключения 25 апреля прошлого года за попытку поехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. 5 декабря его освободили по УДО.

Накануне вечером террористы открыли огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, погибли четыре человека, 17 пострадавших госпитализировали, семь из них получили тяжелые ранения. Нападение произошло перед началом действия в стране новых ограничений из-за пандемии COVID-19, на улицах, в кафе и других общественных местах было много людей.