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№ 121 от 2 ноября 2020

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Омскому военному назначили штраф размером 400 тысяч рублей за оправдание нападения на мечети в Новой Зеландии

Общество195

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Первый Восточный окружной военный суд назначил штраф размером 400 тысяч рублей служащему войсковой части №20051 Владимиру Перменеву из-за оправдания в соцсетях прошлогоднего нападения на мечети в Новой Зеландии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ФСБ по Омской области.

Перменева признали виновным в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Согласно материалам дела, он, когда был курсантом выпускного курса филиала военной академии материально-технического обеспечения в Омске, «одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». 

Стрельба в мечетях в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта 2019 года, тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены. 

Перед совершением нападения австралиец Брентон Таррант опубликовал 74-страничный документ на своих страницах в соцсетях, а также отправил копию в аппарат премьера страны Джасинды Ардерн. Во время теракта он вел онлайн-трансляцию происходящего в интернете, Facebook и Instagram позже удалили оригинальную запись. Таррант объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

В августе австралийца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. 

Теги:
штрафы, военные, суды, em
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