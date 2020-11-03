Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» передавать данные пользователей силовикам

Роскомнадзор внес развлекательные интернет-порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации, передает «Роскомсвобода».

Участники реестра обязаны хранить всю информацию пользователей, включая любые их действия на сайте (обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также изображениями и видеозаписями) и сам факт приема, отправки и доставки сообщений. Владелец сайта должен предоставить все данные российским спецслужбам по запросу от их сотрудников.

Всего в реестре сейчас находится 263 сайта.

«Пикабу» — один из самых популярных русскоязычных развлекательных сообществ. Всю информацию, размещенную в нем, публикуют сами пользователи.

В апреле интернет-портал составил отчет о прозрачности, согласно которому запросы о предоставлении информации о пользователях или блокировки контента поступали чаще всего от Роскомнадзора и МВД.

«ЯПлакалъ» — похожий развлекательный сайт и коллективный блог, где пользователи могут обмениваться информацией друг с другом.

В середине октября «Общество защиты интернета» (ОЗИ) зафиксировало, что за пять лет существования индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля.

Исследователи отметили, что за пять месяцев с момента публикации последнего отчета в СМИ вышло 161 сообщение, связанное со свободой интернета в России. Таким образом, с марта индекс снизился на 121 балл. К началу сентября его значение было минус 37 баллов.

Эксперты анализировали публикации в СМИ и выставляли за каждую статью от 10 до минус 10 баллов. Оценка зависела от того, насколько позитивно или негативно влияет новость на свободу интернета. После этого высчитывался средний балл.