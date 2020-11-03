«Медиазона»: лидер запрещенной националистической организации читает лекции об опасности экстремизма «в рамках президентской стратегии»

Один из лекторов Московского финансово-юридического университета (МФЮА) — лидер группы русских националистов Георгий Боровиков. Он читает курс об опасностях экстремизма. На это обратила внимание «Медиазона», когда изучала меры по профилактике экстремизма в школах и вузах.

В пресс-службе МФЮА изданию подтвердили, что автора антиэкстремистской лекции звали Георгий. Лекция, по словам пресс-службы, проводилась «Центром противодействия экстремизму и его профилактики среди молодежи „Грифон“» в рамках президентской стратегии.

«Лектор в доступной форме разъяснил значение и опасность любых идеологий, организаций и действий экстремистской направленности», — так описали лекцию в МФЮА.

На видео, опубликованном «Медиазоной», заметно, что Боровиков во время лекции затронул тему оппозиции. В частности, он говорил о политике Алексее Навальном: ему одновременно приписывались нацистские взгляды, пропаганда ЛГБТ, призывы к революциям, любовь к Америке и коррупция.

Боровиков также рассказывал о неонацисте Максиме Марцинкевиче (Тесаке), который скончался в челябинском следственном изоляторе 16 сентября 2020 года: «Это фигура, которая была крайне радикальна в своих действиях; намекал на его методы борьбы, что они очень негуманны, что его деятельность и взгляды были очень опасны для общества», — пересказывает лекцию один из студентов.

При этом сам Боровиков, как отмечает «Медиазона», присутствовал на похоронах Марцинкевича и заявил, что

Тесак «для целого поколения стал символом той идеи, в которой доминировали Правые, высокие, святые ценности, и именно за это ему большое спасибо, глубокое чувство признательности».

Боровиков — не единственный лектор, рассказывающий об экстремизме в вузах и школах. «Медиазона» отмечает, что в российских школах подобные уроки проводили и силовики, например, сотрудники региональных отделений Центра «Э».

Георгий Боровиков стал лидером движения «Русские» (признано экстремистским и запрещено в России) в 2011 году. Как отмечает «Медиазона», там он возглавил «высший суд чести». К моменту запрета движения в 2015 году Боровиков уже отбывал срок (7 лет и 4 месяца колонии общего режима) за грабеж и проведении жестокого «суда чести» над единомышленником. Он активно обвинял товарищей в предательстве и давал против них показания.

Боровиков вышел на свободу в сентябре 2019 года и стал заместителем председателя «Партии Правая Россия». На странице ВКонтакте она определяет себя как «союз монархических, национально-патриотических, консервативных сил».