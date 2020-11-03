«Никакой терпимости к нетолерантности»: канцлер Австрии объявил траур из-за теракта

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с заявлением, пообещав активизировать борьбу с радикальным исламизмом, который «хочет не только причинить боль и страдания, но и разделить общество». Трансляция велась на странице канцлера в фейсбуке.

Курц подтвердил, что во время теракта погибли четверо жителей — пожилой господин, пожилая дама, молодой прохожий и официантка.

«Мы часто представляем себе Австрию как островок спокойствия, откуда насилие и террор видны только в репортажах из-за границы. Грустная правда в том, что мы живем в сравнительно безопасной стране, но в мире, который никак нельзя назвать безопасным», — сказал канцлер.

Курц отметил, что вчерашнее нападение — «это не борьба христиан с мусульманами или борьба с мигрантами. Это борьба между цивилизацией и варварством».

В конце выступления канцлер поблагодарил правоохранительные органы и спасательные службы, а также граждан страны и международное сообщество за солидарность.

В Австрии объявили трехдневный государственный траур.

Ранее МВД Австрии сообщило, что совершивший нападение в Вене, которого застрелила полиция, уже отбывал тюремное заключение за терроризм, но его освободили условно-досрочно.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил, что нападавший — сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По словам министра, преступник был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения 25 апреля 2019 года за попытку приехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. 5 декабря он был освобожден по УДО.

Также стало известно, что убийце было 20 лет, он родился и вырос в Вене, имеет албанские корни. В июле этого года нападавший пытался уехать в Сирию вместе с другими радикальными исламистами, но не смог.

Вечером 2 ноября террористы открыли огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, 17 пострадавших госпитализировали, семь из них получили тяжелые ранения, четыре мирных жителя скончались от полученных травм. МВД рекомендовало жителям Вены по возможности не выходить из дома и в особенности избегать центра города.