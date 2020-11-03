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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Правозащитники призвали Колокольцева ввести протоколы оценки рисков для пострадавших от домашнего насилия
«Новая газета»редакция
Руководители восьми правозащитных организаций направили письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, в котором попросили его разработать и внедрить протоколы оценки и управления рисками для жертв домашнего насилия. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».
Кроме этой организации, письмо подписали Центр защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО, сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», РОО «Анна», центры «Насилию.нет», «Сестры» и «Китеж».
Правозащитники предложили ввести в России специальные протоколы, аналогичные применяемым в ряде европейских стран. Организации представили свой вариант опросника с вопросами об истории насилия и текущей ситуации в семье, о детях и других зависимых родственниках.
Суды при рассмотрении дел о халатности (ст. 293 УК) в отношении силовиков указывают полицейским на необходимость оценить риск повторения домашнего насилия и летального исхода, отметили правозащитники. Однако у полицейских нет для этого инструментов, а пострадавшие не могут получить оперативную и эффективную помощь.
Ранее «Зона права» проанализировала статистику Судебного департамента при Верховном суде и посчитала, что в первой половине этого года средний штраф за насилие в семье в России составил 5 323 рубля. Речь идет об административной статье о побоях. К уголовной ответственности за насилие в семье в первые шесть месяцев этого года привлекли 1 858 человек.