Суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 12 до 17 лет колонии

Южный окружной военный суд на заседании в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов красногвардейского дела «Хизб ут-Тахрир» (признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии) к срокам от 12 до 17 лет колонии строго режима. Об этом в фейсбуке сообщает движение «Крымская солидарность».

Рустема Эмирусеинова признали виновным по статье об организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК) и приговорили к 17 годам лишения свободы. Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева приговорили к 13 и 12 годам лишения свободы соответсвенно по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

На футболках фигурантов были надписи: «1944 — назначили в предатели», «2016 — назначили в террористы» и «Изучение религии — не терроризм».

Ранее, 16 сентября, суд в Ростове-на-Дону приговорил семерых фигурантов к срокам от 13 до 19 лет лишения свободы по делу о крымском отделении «Хизб ут-Тахрир», одного из них — Эрнеса Аметова — освободили в зале суда и признали за ним право на реабилитацию.

Фигурантов красногвардейского дела «Хизб ут-Тахрир» Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова задержали в Крыму в результате обысков в феврале 2019 года, до приговора они находились под стражей.

Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией в 2003 году. Однако правозащитники отмечали, что она не призывает к насильственной смене власти, не запрещена в Украине и в большинстве европейских стран.

До аннексии Крыма в 2014 году сторонники движения в Украине не преследовались; в правозащитном мониторинговом центре «Сова» отмечали, что его представители, выступающие за объединение всех мусульманских стран, не были замечены в причастности к терактам.