МВД Австрии: совершивший нападение в Вене отбывал тюремное заключение за терроризм, но вышел по УДО

Террористу, которого застрелила полиция после нападения в центре Вены, было 20 лет, он имел северно-македонские корни. Об этом, как передает Kurier, сообщил министр внутренних дел Карл Нехаммер агентству АPA.

Помимо австрийского гражданства, нападавший имел гражданство Северной Македонии. «Он был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, также у него были пистолет и мачете», — уточнил министр внутренних дел. Нехаммер добавил, что полиция провела 15 обысков, несколько человек были арестованы.

На пресс-конференции с утра он заявил, что нападавший, которого удалось нейтрализовать, — сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По словам министра, преступник был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения 25 апреля 2019 года за попытку приехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. 5 декабря он был освобожден по УДО.

ОБНОВЛЕНО 14:15 Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что после теракта приходят сообщения о задержанных выходцах «из ряда Балканских стран, исламского мира и Северного Кавказа». По его словам, задержания происходили не только в Вене, но и в других городах Австрии.

Ранее подробности об убийце узнал редактор местной газеты Falter. «Его зовут Куртин С., 2000 года рождения, 20 лет, родился и вырос в Вене, имеет албанские корни. Его родители родом из Северной Македонии», — заявил журналист. По его информации, он был одним из 90 исламистов, которые в июле этого года пытались уехать в Сирию, но ему не удалось это сделать.

На внеочередном заседании после теракта в Вене правительство приняло решение о трехдневном государственном трауре.

Вечером 2 ноября террористы открыли огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, 17 пострадавших госпитализировали, семь из них получили тяжелые ранения, четыре мирных жителя скончались от полученных травм. МВД рекомендовало жителям Вены по возможности не выходить из дома и в особенности избегать центра города.

Глава МВД Австрии подтвердил, что произошедшее можно квалифицировать как теракт, совершенный несколькими преступниками. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с заявлением, назвав произошедшее «омерзительным актом террора». Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с Австрией.