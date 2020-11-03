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№ 121 от 2 ноября 2020

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В Сочи пропал директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов

Общество21

21
 

В Сочи в ночь с 31 на 1 ноября пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков.

 

«Приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь. Игорь ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме», — сообщил он, добавив, что поданы заявления в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

На странице «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае также разместили информацию о пропаже Коропова.

В мае 2020 года журнал Forbes опубликовал новый рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, Игорь Коропов стал победителем в категории «Предприниматели» за проект Skillbox.

Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю в проекте до 60,33%.

Теги:
краснодарский край, пропал человек, ng

Дома у подозреваемого в убийстве «колбасного короля» нашли пенсионера в наручниках

Общество2 408

2 408
 

Следственный комитет обнаружил в доме у одного из подозреваемых в убийстве бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова пенсионера, прикованного к кровати наручниками.

 

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками и мужчина, присматривающий за ним», — сообщили в СК.

Пенсионер добавил, что подозреваемый в убийстве удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве. Мужчину, который присматривал за пожилым человеком, доставили в следственный отдел, чтобы установить, связан ли он с участием в преступлении.

В ГСУСК, как передают РИА Новости, сообщили, что пенсионера госпитализировали.

Об убийстве бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называют «колбасным королем», стало известно 2 ноября — неизвестные в подмосковной Истре застрелили его из арбалета. Вечером того же дня в Подмосковье задержали предполагаемого убийцу.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».

Теги:
ng, Подмосковье , убийство
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