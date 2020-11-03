В Сочи пропал директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов

В Сочи в ночь с 31 на 1 ноября пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков.

«Приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь. Игорь ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме», — сообщил он, добавив, что поданы заявления в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

На странице «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае также разместили информацию о пропаже Коропова.

В мае 2020 года журнал Forbes опубликовал новый рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, Игорь Коропов стал победителем в категории «Предприниматели» за проект Skillbox.

Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю в проекте до 60,33%.